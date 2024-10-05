Стирка штанов за счет NORAD и никак иначе!

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) опубликовало, а те, кому тема интересна, с чувством глубокого удовлетворения просмотрели видео, на котором истребитель F-16C 18-й эскадрильи истребителей-перехватчиков (18-й FIS) выполняет перехват пары российских Ту-95МС «Медведь» и сопровождающих их истребителей у берегов Аляски.
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