Лавров назвал дипломатию древнейшей профессией

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о древнейшей профессии мира. Об этом он заявил во время выступления на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SHOT: продажи мас...
- Депутат Госдумы с...
- В Автоэксперт Попов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым