Трагедия звезды «Баламута» Валентины Клягиной: два инсульта, заваленная хламом квартира и разрыв с сыновьями

После роли студентки Кати в комедии «Баламут» Валентину Клягину узнала вся страна. Но спустя десятилетия от прежней всесоюзной славы не осталось и следа: перенеся два инсульта, потерю работы и тяжелый разрыв с собственный детьми, актриса оказалась в полной изоляции.
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