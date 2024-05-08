Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Гнал я на Пригожина,оказался неправ и арест этого барана изменил мои представления о сути произошедшего.Не ожидал я ч...Возвращение Сyров...
  • Вячеслав Денисов
    Единая Россия - партия жуликов и воров, стоящая за интересы живоглотов, которым интересы народа России и страны похре...Кто голосует прот...
  • Эдуард Баянов
    может стоит штрафовать прежде чем выдворять23 гражданина Узб...

СБУ: задержаны два полковника госохраны, готовившие покушение на Зеленского

СБУ: задержаны два полковника госохраны, готовившие покушение на Зеленского

На Украине предполагают, что офицеров завербовали задолго до начала военной специальной операции.Украина арестовала двух чиновников по подозрению в государственной измене в связи с предполагаемым заговором России с целью убийства украинского президента Владимира Зеленского, начальника ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх