СБУ: задержаны два полковника госохраны, готовившие покушение на Зеленского

На Украине предполагают, что офицеров завербовали задолго до начала военной специальной операции.Украина арестовала двух чиновников по подозрению в государственной измене в связи с предполагаемым заговором России с целью убийства украинского президента Владимира Зеленского, начальника ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.