Началось! Фотографии с Зеленским стали удалять: Про "изоляцию" Россию забыли, Путин — "дорогой друг"

Вадим Лебедев Куда бы они не побежали - к ним уже надолго будет предвзятое отношение и особенно у нас.

Гулька Не Зеленский сейчас должен интересовать народ России. Плевать на него. Этот ублюдок все равно, что мертв. По-настоящему сейчас всех россиян: Президента, Думу, Кабмин, ФСБ, МО, МВД, МНС, Минобр, Минздрав... должен волновать только один вопрос - МИГРАНТЫ! Зло принесенное ими будет многократно выше, чем от СВО. России может не стать....🥲