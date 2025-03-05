Началось! Фотографии с Зеленским стали удалять: Про "изоляцию" Россию забыли, Путин — "дорогой друг"

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Куда бы они не побежали - к ним уже надолго будет предвзятое отношение и особенно у нас.
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11 час.
Гулька
Не Зеленский сейчас должен интересовать народ России. Плевать на него. Этот ублюдок все равно, что мертв. По-настоящему сейчас всех россиян: Президента, Думу, Кабмин, ФСБ, МО, МВД, МНС, Минобр, Минздрав... должен волновать только один вопрос - МИГРАНТЫ! Зло принесенное ими будет многократно выше, чем от СВО. России может не стать....🥲
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8 час.
Людмила Лиханова
Не нужно провокаций. им уже никто не поддается. РОССИЯ БЫЛА , ЕСТЬ И БУДЕТ. А ВОТ УКРОПИЯ ВРЯД ЛИ. А твой коммент только ради ОДНОЙ фразы, но умишка у тебя не хватило оформить ее более элегантно🤣🤣🤣иди на курсы НЛП или психологов. Хотя...тебе это не по уму
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4 час.
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