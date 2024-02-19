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"Европа лишится миллиардов": МАГАТЭ бьёт тревогу из-за санкций против русского атома

"Европа лишится миллиардов": МАГАТЭ бьёт тревогу из-за санкций против русского атома

Глава МАГАТЭ назвал тупиковыми санкции против русской атомной энергетики.Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) вдруг заявил, что Запад не должен вводить никаких санкций против Росатома.

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