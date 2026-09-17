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Татар-информ

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В Казани девочка спросила у Минниханова, знает ли он ее папу

В Казани девочка спросила у Минниханова, знает ли он ее папу

Во время осмотра нового инклюзивного бульвара на улице Серова в Казани к Раису Татарстана Рустаму Минниханову подошла девочка и спросила, знает ли он Андрея Гладкова.

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