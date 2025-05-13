Снижение дефектов в литье за счёт применения оксида железа Fe₃O₄: как Ferrosand повышает качество отливок

Дефекты литья — одна из главных причин производственного брака в металлургии. Раковины, газовые поры, трещины и неполное заполнение формы не только ухудшают механические свойства изделий, но и приводят к повторной переделке или полной утилизации отливок.
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