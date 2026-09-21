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Нижегородская правда

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Резидентов нижегородской инвестиционной инфраструктуры приглашают оценить ее эффективность

Резидентов нижегородской инвестиционной инфраструктуры приглашают оценить ее эффективность

Резидентам нижегородской инвестиционной инфраструктуры предлагается оценить ее эффективность. Опросы бизнеса проводятся в регионе на постоянной основе.

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