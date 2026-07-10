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ФОМ и ВЦИОМ сообщили о динамике доверия к Путину

ФОМ и ВЦИОМ сообщили о динамике доверия к Путину

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю снизился на 1 п. п. — до 72,3%, следует из опроса ВЦИОМ, тогда как ФОМ оценивает этот показатель в 69%; рейтинг «Единой России» при этом вырос до 34,6–35%.

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