ФОМ и ВЦИОМ сообщили о динамике доверия к Путину

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю снизился на 1 п. п. — до 72,3%, следует из опроса ВЦИОМ, тогда как ФОМ оценивает этот показатель в 69%; рейтинг «Единой России» при этом вырос до 34,6–35%.
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