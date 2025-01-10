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Петербургский дневник

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Эксперт рассказал про новую уловку Украины для мобилизации населения

Эксперт рассказал про новую уловку Украины для мобилизации населения

Нет гарантированной брони от призыва на фронт Обещание гарантированной брони от мобилизации всем вернувшимся на Украину военнообязанным гражданам — уловка по заманиванию людей на фронт, сказал в эфире радио Sputnik политический аналитик Александр Роджерс.

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