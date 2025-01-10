Эксперт рассказал про новую уловку Украины для мобилизации населения

Нет гарантированной брони от призыва на фронт Обещание гарантированной брони от мобилизации всем вернувшимся на Украину военнообязанным гражданам — уловка по заманиванию людей на фронт, сказал в эфире радио Sputnik политический аналитик Александр Роджерс.