Эксперт рассказал про новую уловку Украины для мобилизации населения

Нет гарантированной брони от призыва на фронт Обещание гарантированной брони от мобилизации всем вернувшимся на Украину военнообязанным гражданам — уловка по заманиванию людей на фронт, сказал в эфире радио Sputnik политический аналитик Александр Роджерс.
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