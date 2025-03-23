СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Облажалась военная прокуратура... А сейчас как отползти? Свою некомпетентность или действия под нажимом оправдать? За...Зеки на фронт, ге...
  • Гулька
    Увы, чиновники постарались! Только интересно, куда они со своими наворованными миллиардами думают податься, когда рос..."Депутат пенсионе...
  • Виктор Борисов
    Ну  вы  батенька  и пиз....бол👍1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения 1-е место в мире по количеств..."Депутат пенсионе...

Неестественные реакции

Размышлизмы,  появившиеся  у  меня  вчера  во  время  наблюдения  за  информационным  пространством.Иногда  нас,  добрых  русских  людей  спрашивают: почему  вы так  боитесь  слива?  Спрашивали  -  отвечаем  -  слива  мы  боимся    потому, что  часто  видим    неестественные   реакции со стороны    государства, которое (в смысле государство) мы как   охранка   очень  любим  и  всегда  поддерживаем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх