В Кольцово футболист избил сестру в подъезде и стал объектом буллинга

Сообщение о драке появилось в паблике АСТ-54 вчера, 18 августа. По словам жителей Чемского, «владелец квартиры на первом этаже, который якобы является тренером и работает в Кольцово, избил в подъезде свою сестру».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии