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Магнитная буря началась на земле после солнечных выбросов

Магнитная буря началась на земле после солнечных выбросов

Активность Солнца продолжается После выброса корональной массы на Солнце 29 мая на Земле началось возмущение магнитного поля, сообщает ТАСС со ссылкой на Гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики (ИПГ).

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