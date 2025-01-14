Петербуржец Роман Селютин стал лучшим шпажистом России среди юниоров

В соревнованиях приняли участие 166 спортсменов В спортивном комплексе «Гринн» в Орле проходит юниорское Первенство России по шпаге, на котором лучшим из 166 участников стал петербуржец Роман Селютин, сообщает пресс-служба Федерации Фехтования Северной столицы.
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