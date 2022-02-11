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Димитрис Итудис: «Было поздно, но мы хотя бы показали характер и проявили старание. Мы не сдались»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча Евролиги с «Маккаби» (75:84), первую половину которого армейцы проиграли с разницей «-21».

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