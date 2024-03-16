Русская весна
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Русская весна

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В ООН за год «не смогли» определить вину Киева в ударах по Донецку

В ООН за год «не смогли» определить вину Киева в ударах по Донецку

Международная комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине под председательством норвежца Эрика Мёсе за год расследования так и не смогла определить, какая же сторона в украинском конфликте несет ответственность за смертельные удары по Донецку в апреле 2023 года.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Не хватило фактов? Да нет,желания !Они бы рады определить ,но хозяин не велит ,а так они вполне самостоятельные мерзавцы и скоты!
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14 час.

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