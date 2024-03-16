В ООН за год «не смогли» определить вину Киева в ударах по Донецку

Международная комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине под председательством норвежца Эрика Мёсе за год расследования так и не смогла определить, какая же сторона в украинском конфликте несет ответственность за смертельные удары по Донецку в апреле 2023 года.
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