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ТГК-14 подтвердила готовность стать крупнейшим заказчиком газа в Забайкалье и Бурятии

ТГК-14 подтвердила готовность стать крупнейшим заказчиком газа в Забайкалье и Бурятии

Однако до сих пор газовую трубу в Забайкалье и Бурятию не проводили по экономическим соображениям. Специалисты подсчитали, что это экономически невыгодно: в регионах не так много потребителей, если не брать в расчёт тех, кто получает тепло от ТЭЦ.

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