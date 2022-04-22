ТГК-14 подтвердила готовность стать крупнейшим заказчиком газа в Забайкалье и Бурятии

Однако до сих пор газовую трубу в Забайкалье и Бурятию не проводили по экономическим соображениям. Специалисты подсчитали, что это экономически невыгодно: в регионах не так много потребителей, если не брать в расчёт тех, кто получает тепло от ТЭЦ.