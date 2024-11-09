Политика как он...
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Политика как она есть

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Пленная женщина-боец ВСУ рассказала, как попала в Курскую область

Пленная женщина-боец ВСУ рассказала, как попала в Курскую область

Военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая, попавшая в плен к бойцам группировки «Север» в Курской области, рассказала, что служила в украинской армии поваром, но была под угрозой расстрела отправлена командованием на линию противостояния.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Снайпером. Служила,посадить и надолго
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10 час.

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