Политика как она есть

Военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая, попавшая в плен к бойцам группировки «Север» в Курской области, рассказала, что служила в украинской армии поваром, но была под угрозой расстрела отправлена командованием на линию противостояния.