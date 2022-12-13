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Новый рекорд: в Петербурге 12 декабря выпало 15,7 мм снега

Температура воздуха в Санкт-Петербурге продолжит повышаться, днем ожидаем максимум до -2 градусов. Небольшой снег еще пройдет в течение дня.

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