«Не получает предложений»: кинокритик Григорьев оценил шансы Яглыча на карьеру

Актер оказался крайне избирателен в ролях. Владимир Яглыч Социальные сетиАктер Владимир Яглыч стал известен широкой публике, благодаря фильму «Мы из будущего», а после подкрепил свой успех, снявшись в картине «Ночная смена».
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