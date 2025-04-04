"Сделали три шага вперед". Глава РФПИ рассказал об итогах переговоров в Вашингтоне

Кирилл Дмитриев обсудил с представителями США восстановление отношений сторон, сотрудничество в Арктике, а также сделку по редкоземельным металлам Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об итогах встречи, прошедшей 3 апреля с представителями администрации президента США в Вашингтоне.