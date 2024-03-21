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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Новости Китая 21.03.2024

Новости Китая 21.03.2024

Короткие новости Китая за 21 марта 2024 года. 1. В комитете по денежно-кредитной политике центрального банка Китая произошли перестановки, добавлен новый глава по ценным бумагам В комитете по денежно-кредитной политике Народного банка Китая (НБК), центрального банка Китая, произошли перестановки: новыми членами стали Ву Цин, новый глава Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, а также еще … Сообщение Новости Китая 21.

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