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Царьград

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Александр Овечкин равняется с Уэйном Гретцки: 894 голов в НХЛ

Александр Овечкин равняется с Уэйном Гретцки: 894 голов в НХЛ

Легендарный канадец Уэйн Гретцки прокомментировал паритет с Александром Овечкиным, достигнутый после его дубля в матче "Вашингтон Кэпиталз" на "Кэпитал Уан Арене".

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