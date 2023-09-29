В Новосибирске за 5 млн рублей продают портрет Ленина, найденный на помойке

Цену на эту работу сибиряк назначил, исходя из важности личности исторического деятеля.На популярном сайте объявлений в Новосибирске появилось предложение о продаже портрета Владимира Ленина за 5 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии