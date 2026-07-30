Дональд Туск: российская ракета упала на польской территории

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. «На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101», — заявил Туск, открывая заседание кризисного штаба в Люблине.
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