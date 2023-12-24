Простой рецепт на все времена! Мягкое домашнее печенье за 15 минут!

Печенье очень мягкое, нежное и в меру сладкое! Печенье на вкус напоминает молочный коржик. Такая простая выпечка никого не оставит равнодушным! Рекомендую! Приготовление: Молоко смешать с сахаром и ванилином, поставить на огонь.