Простой рецепт на все времена! Мягкое домашнее печенье за 15 минут!

Печенье очень мягкое, нежное и в меру сладкое! Печенье на вкус напоминает молочный коржик. Такая простая выпечка никого не оставит равнодушным! Рекомендую! Приготовление: Молоко смешать с сахаром и ванилином, поставить на огонь.
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