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Игорь Петренко признался, почему Климова его бросила

Ради актера Игоря Петренко красавица-актриса Екатерина Климова разрушила свою семью. Екатерина Климова всегда щепетильно относится к вопросам о своей личной жизни — актриса не допускает никакого вмешательства в это пространство.

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