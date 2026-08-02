Тельняшек сегодня будет много 🫡🫡🫡 Сегодня, 2 августа, Воздушно-десантным войскам исполняется 96 лет.
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Тельняшек сегодня будет много 🫡🫡🫡 Сегодня, 2 августа, Воздушно-десантным войскам исполняется 96 лет.
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