Военкор Сладков - о новой силе ВС России: "Эта тема очень пугает украинское военное командование"

Военная сила России продолжает расти, отвечая на вызовы современной войны. Напротив, украинцы достигли технологического тупика, заявил бывший главком ВСУ Залужный, отметая возможность очередной "вундервафли" что-то изменить как на поле боя, так и в тылу.