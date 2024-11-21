Переводят стрелки. ВСУ обвинили Великобританию в кровавой бане в Крынках Юлия СоколоваВСУ обвинили Великобританию в бойне в Крынках и украинское командование открыто признало, что данная операция, стала катастрофой для боевиков.
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