В Steam начался октябрьский фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий ожида...

В Steam начался октябрьский фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий ожидаемых хитовКак и было обещано, 9 октября в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал очередной, октябрьский фестиваль демоверсий «Играм быть» (Steam Next Fest).
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