На переговорах с посланником Трампа Стивом Уиткоффом впервые за долгое время появился просвет на пути к миру, однако на других рубежах обстановку продолжают нагнетать.
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