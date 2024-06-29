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Пещерная экономика: Реакция иностранцев на новость об успехах России

Пещерная экономика: Реакция иностранцев на новость об успехах России

Сегодня 5,9K прочитали Мы все время сталкиваемся с тем, что когда в нашей стране есть проблемы, то никто в мире в этом даже и не сомневается, наоборот, проявляют сарказм и даже ехидство.

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