«Дружественные» страны переманивают российских инвесторовПока власти строят планы развития долгосрочных накоплений и привлечения сбережений населения на фондовый рынок для развития экономики, российских инвесторов переманивают банки и брокеры стран, которые власти называют «дружественными».
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