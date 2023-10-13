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Новый Нижегородский

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«Дружественные» страны переманивают российских инвесторовПока...

«Дружественные» страны переманивают российских инвесторовПока...

«Дружественные» страны переманивают российских инвесторовПока власти строят планы развития долгосрочных накоплений и привлечения сбережений населения на фондовый рынок для развития экономики, российских инвесторов переманивают банки и брокеры стран, которые власти называют «дружественными».

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