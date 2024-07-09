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Newsweek: Зеленский допускает переговоры с РФ из-за тяжелейшей ситуации

Newsweek: Зеленский допускает переговоры с РФ из-за тяжелейшей ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности мирных переговоров в связи с тяжёлой ситуацией на Украине, пишет украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek.

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