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Закон, порядок, государство

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Сотрудники УНК УМВД России по Тамбовской области провели антинаркотическую акцию для студентов Института права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина

Сотрудники УНК УМВД России по Тамбовской области провели антинаркотическую акцию для студентов Института права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» в Институте права и национальной безопасности ТГУ имени Г.

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