Глава полиции Екатеринбурга Метелица вышел на улицы рассказывать о мошенниках. Видео

Начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица 13 июля возглавил массовый рейд, направленный на профилактику мошенничества, в ходе которого гражданам, особенно пожилым, разъяснялись способы защиты от аферистов.
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