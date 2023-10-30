Губернатор Развожаев сообщил об учениях флота в Севастополе

Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что громкие звуки, слышимые в центре Севастополя, связаны с тренировкой сил противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота.
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