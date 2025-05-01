Всемирнвй день охраны труда: Игра-КВН ´А ну-ка, девушки´.

В рамках Всемирного дня охраны труда, председателем первичной профсоюзной организации с работниками учреждения была проведена ИГРА-КВН ´А ну-ка, девушки!Две команды :´ОХРАНА ТРУДА´ и ´ЗАЩИТА ТРУДА´ показали свои знания по вопросам охраны труда, а так же был определен лучший знаток охраны труда, который был награжден памятным дипломом .