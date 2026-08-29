Мошенники активизировались на фоне внедрения цифрового рубля

Мошенники начали создавать новые схемы обмана на фоне внедрения цифрового рубля в массовый оборот. Об этом предупредил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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