Газета Труд

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«Цивилизованные нацисты»: российский военнопленный сказал украинцам суровую правду

«Цивилизованные нацисты»: российский военнопленный сказал украинцам суровую правду

Плененный ВСУ российский военный честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос, назвав украинцев цивилизованными нацистами Когда его спросили, как бы он ответил на вопрос, есть ли на Украине нацисты, мужчина ответил утвердительно.

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