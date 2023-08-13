«Цивилизованные нацисты»: российский военнопленный сказал украинцам суровую правду

Плененный ВСУ российский военный честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос, назвав украинцев цивилизованными нацистами Когда его спросили, как бы он ответил на вопрос, есть ли на Украине нацисты, мужчина ответил утвердительно.