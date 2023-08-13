«Цивилизованные нацисты»: российский военнопленный сказал украинцам суровую правду

Плененный ВСУ российский военный честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос, назвав украинцев цивилизованными нацистами Когда его спросили, как бы он ответил на вопрос, есть ли на Украине нацисты, мужчина ответил утвердительно.
Плененный ВСУ российский военный честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос, назвав украинцев цивилизованными нацистами Когда его спросили, как бы он ответил на вопрос, есть ли на Украине нацисты, мужчина ответил утвердительно.
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