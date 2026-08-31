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Автомобиль взорвался у здания полиции в Мексике, более 15 человек пострадали

Автомобиль взорвался у здания полиции в Мексике, более 15 человек пострадали

Madla Hartz/EPA/TASS Более 15 человек пострадали при взрыве у здания управления полиции в мексиканском городе Охокальенте.

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