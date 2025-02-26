Инновационную электрическую коммунальную машину «Илья Муромец» будут тестировать в Петербурге

Она эффективна как зимой, так и летом Представители городской администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, включая председателя Комитета по благоустройству Сергея Петриченко, директора ГБУ «Центральное» Егора Пащенко и депутата Законодательного собрания Дмитрия Панова, осмотрели инновационную электрическую коммунальную машину «Илья Муромец».
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