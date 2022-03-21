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Анчелотти о Модриче в роли ложной девятки: «План оказался неудачным. «Барса» играла лучше и заслуженно победила»

Карло Анчелотти объяснил решение выпустить Луку Модрича на позиции ложной девятки в класико. «Барселона» разгромила «Мадрид» в матче 29-го тура чемпионата Испании (4:0).

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