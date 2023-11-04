Сына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы Чечни.
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