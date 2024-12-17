Нелегальные мигранты в США: депортировать нельзя оставить

Нелегальная миграция стала очень большой проблемой для США. Это и рост преступности, и огромные расходы, которые опустошают бюджеты штатов и федерального правительства, не позволяя направить деньги на решение насущных проблем американцев, и социальная напряжённость, и падение уровня жизни, и лишение американцев рабочих мест, и ещё много других проблем.