БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Нелегальные мигранты в США: депортировать нельзя оставить

Нелегальные мигранты в США: депортировать нельзя оставить

Нелегальная миграция стала очень большой проблемой для США. Это и рост преступности, и огромные расходы, которые опустошают бюджеты штатов и федерального правительства, не позволяя направить деньги на решение насущных проблем американцев, и социальная напряжённость, и падение уровня жизни, и лишение американцев рабочих мест, и ещё много других проблем.

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