Нелегальные мигранты в США: депортировать нельзя оставить

Нелегальная миграция стала очень большой проблемой для США. Это и рост преступности, и огромные расходы, которые опустошают бюджеты штатов и федерального правительства, не позволяя направить деньги на решение насущных проблем американцев, и социальная напряжённость, и падение уровня жизни, и лишение американцев рабочих мест, и ещё много других проблем.
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