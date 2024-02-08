Мошенники подделали аккаунт главы избиркома Астраханской области

История с подделкой аккаунтов официальных лиц в Телеграм продолжается. Ранее мы писали о том, что мошенники создают фальшивые страницы глав районов Астраханской области и шлют с них сообщения провокационного характера.
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