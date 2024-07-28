Спас товарищей: всё о подвиге рядового Куваева

Новые примеры мужества и героизма российских военных в зоне проведения специальной военной операции. Рядовой Леонид Куваев в ходе наступления на одном из тактически важных направлений в течение нескольких суток беспрерывно подвозил боеприпасы штурмовым группам, а также находясь под постоянным вражеским обстрелом вывозил раненых в безопасное место, тем самым сохранив им жизнь.