Спас товарищей: всё о подвиге рядового Куваева

Новые примеры мужества и героизма российских военных в зоне проведения специальной военной операции. Рядовой Леонид Куваев в ходе наступления на одном из тактически важных направлений в течение нескольких суток беспрерывно подвозил боеприпасы штурмовым группам, а также находясь под постоянным вражеским обстрелом вывозил раненых в безопасное место, тем самым сохранив им жизнь.
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