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США и Россия уже приобрели ценности без достижения результатов, связанных с перемирием

США и Россия уже приобрели ценности без достижения результатов, связанных с перемирием

Необходимо признать, что новая международная риторика, триггером которой стал Трамп — благодаря своим предвыборным выступлениям, а также заявлениям после прихода его к власти, — уже сама по себе является ценностью.

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